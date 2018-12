😅 « Pourquoi la fourchette s’appelle fourchette ? » : La réponse hilarante d’Illan !

Jennyfer, Julia, Beverly, Sarah et Illan se retrouvent dans la piscine. Sarah a la bonne idĂ©e de poser une question existentielle Ă Illan : « Pourquoi la fourchette s’appelle fourchette ». Si le jeune homme rĂ©pond mal, il part faire Ă manger. Illan ne connait pas la rĂ©ponse et se lance dans une explication cohĂ©rente : « elle s’appelle fourchette car c’est monsieur fourchette qui l’a inventĂ©e » Sarah est septique mais elle ne connait pas non plus la rĂ©ponse. Alors Jennyfer expose son idĂ©e qui n’est pas non plus convaincante
