LA TRAHISON DE JULIA : Matthieu, Illan, Julien et Jelena réagissent !

Dans l’épisode 19 de la Villa des Cœurs brisés saison 4, Jordan et Vivian ont convoqué tous les cœurs brisés de la villa pour révéler au grand jour un secret bien gardé ! Un cœur brisé a menti aux autres pour l’aventure. La valise à bombes a encore fait des siennes. La personne en cause ? C’est Julia. La jeune femme aurait caché qu’elle était toujours en couple avant d’intégrer la villa. A l’hôtel, elle aurait continué à envoyer des messages à son ex en lui disait qu’elle le ferait venir dans la villa et qu’ils repartiraient tous les deux. Vivian, Jordan, Sarah et les autres se sentent trahis ! Ils demandent tous à Julia de quitter la villa sur le champ. En exclusivité sur MYTF1, Matthieu, Illan, Julien et Jelena partagent leurs sentiments concernant cette histoire. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés saison 4 sur TFX.