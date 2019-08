Dans l’épisode de ce soir, Sandra et Olivier font une surprise à Chelsea en lui commandant un poney à la maison. La surprise passe mal du côté de Jazz et Laurent… JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.