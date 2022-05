La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 34

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Le suspense prend fin, le nouveau célibataire qui intègre la villa est Allan ! Dès son arrivée, l’ex de Carla et Emma a tout de suite un flash pour Belle et commence tout de suite un jeu de séduction. Pendant ce temps Carla l’ex de Giovanni est invitée à rester dormir dans la villa pour encore plus apprendre à connaître Joezi. Le lendemain, lorsque Giovanni et Cassandra voient Carla de bon matin, ils sont très tendus… De son côté Emma est convoquée pour son deuxième coaching. Et exceptionnellement, Julien va l'accompagner. Va-t-elle réussir à s’ouvrir devant Julien ? La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 34.