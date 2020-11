Mamans & célèbres - S03 Episode 15

Ce vendredi 6 novembre 2020 dans "Mamans et Célèbres" : Justin a préparé un coaching sportif personnalisé pour Tiffany. A la fin du cours, la jeune maman déteste son mari ! Maintenant que Sway a un an, Cécilia se sent prête à reprendre son activité de chorégraphe. Entre Julia et Maxime, qui ont décidé de laisser une nouvelle chance à leur histoire d'amour, tout va pour le mieux. Maintenant qu'ils sont heureux ensemble, la distance est parfois difficile à gérer et le manque se fait ressentir. Cindy est à fond dans les préparatifs du premier anniversaire de sa fille Alba. Le thème retenu sera Circus !