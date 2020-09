Mamans & célèbres - S02 Episode 28

Ce Mercredi 23 septembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Juliann fait ses premiers pas, fin prêt à conquérir le monde. Jesta et Benoît sont les parents les plus fiers du monde ! Charlène arrive à son terme de grossesse et bébé semble toujours bien au chaud. Elle reçoit la visite surprise de l’une de ses meilleures amies. Wafa, Jenna et Manel arrivent à Saint Tropez pour rejoindre Oliver. Que les vacances commencent ! Charlène et Benoît eux, vivent leurs premiers moments en tant que parents. Aujourd’hui, ils peuvent se reposer sur Tonton Mathias. C’est la première fois en 1 mois qu’ils prennent un petit déjeuner tranquille. Quel bonheur ! Enfin, il est grand temps pour Stéphanie d’annoncer une grande nouvelle… Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.