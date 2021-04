Mamans & célèbres - S04 Episode 57

Dans l’épisode 57 de “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui Luna commence son premier jour d’école à Dubaï. Julia et Maxime l’accompagnent pour sa rentrée. Luna est très contente de cette nouvelle aventure à Dubaï. A la sortie de l’école, Julia a prévu un tour en hélicoptère pour fêter leur arrivée à Dubaï. Stéphanie prend des nouvelles de son amie Maëva. Elles ne se sont pas vues depuis longtemps et se promettent de se retrouver bientôt. Emilie profite d’un moment où les enfants sont à l’école pour continuer l’écriture de son livre. Elle fait appel à son ami Pierre pour l’aider à écrire son autobiographie. Wafa et Oliver continuent de chercher une nouvelle maison. Avec l’arrivée du bébé ils ont besoin de plus de place. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !