Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 26

Panique pour Maeva ! La crèche est en grève et ne peut pas prendre Gabriel. La jeune femme a rendez-vous pour une séance d’épilation définitive au laser. Heureusement, elle peut compter sur l'aide et la bienveillance des femmes de l'institut. Emilie, Maëlla et Menzo font un jeu en réalité virtuelle. Julia et Maxime font le point sur le site de coaching et beauté qu’ils ont lancé en duo. Pour Eloïse et Nacca, c'est le grand jour. Ils font une arrivée en hélicoptère pour leur Gender Reveal. C’est aujourd’hui qu’ils découvrent le sexe de leur bébé... A Dubaï, Martika et Umberto emmènent Mia a son cours de gym. Julia fait un atelier musique avec Vittorio à la maison. Martika veut se lancer dans un nouveau projet : créer une marque de Kimonos avec son amie Mony. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 26.