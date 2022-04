Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 28

Jesta, Benoit et Stéphanie ont été contactés par la production de la Villa des Coeurs Brisés pour faire partie de la “Love Team”. Ils vont venir en aide à Lucie pour conseiller les Coeurs Brisés de cette saison. Avant de commencer leur travail de Love Team, ils doivent participer à un shooting pour communiquer sur la nouveauté de la Love Team pour cette saison 07. Pour le coup, Jesta, Benoît et Stéphanie sont à l’aise dans cet exercice et sont contents du résultat. Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 28.