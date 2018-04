Les Mystères de l’amour : Le jeu enfin disponible sur smartphone !

Par CA | Ecrit pour TMC |

Vous êtes fan inconditionnel de la série Les Mystères de l’amour ? Retrouvez Hélène, Nicolas, Bénédicte ou encore Fanny dans Les Mystères de l’amour : le jeu. Au menu, de nombreux niveaux de jeu passionnants, des défis à relever… En plus, il vous est possible de partager vos différents scores avec vos amis. N’attendez plus, envolez-vous pour Love Island dès aujourd’hui. Le jeu est disponible dès à présent sur l’App Store et Google Play. Que l’aventure commence !

Concernant Les Mystères de l’amour, la série, la saison 17 est diffusée le samedi et le dimanche à 19h50 sur TMC. Aujourd’hui quadras, les protagonistes de cette fiction française continuent de nous surprendre avec leurs bonheurs, leurs peines de cœur, leurs passions et des intrigues différentes. Aussi, pour cette nouvelle saison, deux candidates de télé réalité s’invitent à leurs côtés. Il s’agit de Nadège Lacroix, qui incarne le rôle de Nadège Girard, la cousine de Chloé et Hélène, dont le retour n’est pas vu d’un très bon œil. Charlène, finaliste de Secret Story 11, rejoint également le casting dans le rôle de Charlène, une jeune femme dont le seul rêve est de devenir chanteuse.



