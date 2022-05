À la découverte de la côte de Corail au Brésil, un paradis turquoise à préserver

C'est l'un des joyaux cachés du Brésil. Dans cette immensité turquoise au Nord-Est du pays se trouve la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Un terrain de jeu pour toutes sortes de poisson. À marée basse, cette réserve protégée dévoile des centaines de piscines naturelles. Pour les découvrir, il faut embarquer à bord de ces "jangadas", des petits bateaux de pêcheurs typiques de la région. Pedro, photographe, se rend tous les jours sur l'une des plus belles plages sauvages du pays : Patacho. "En plus d'avoir cette eau cristalline, on est dans un endroit très protégé surveillé par les autorités environnementales". Ce littoral sauvage abrite de nombreuses espèces protégées comme le lamantin. Herbivore et très gourmand, ce mammifère marin de trois mètres de long pesant 500 kilos passe un tiers de sa journée à brouter les fonds marins. On le surnomme la vache des mers. Dans ce centre tenu par des biologistes, à quelques mètres de la plage, les lamantins peuvent se reproduire en toute quiétude. Très docile, l'animal a longtemps été chassé par l'Homme. Il est aujourd'hui menacé d'extinction. "Ces géants sont une richesse pour notre pays, car ils sont très importants pour l'écosystème local. C'est un investissement qui vaut la peine pour nous, pour eux et pour toute la biodiversité marine". Le site se trouve dans un petit village. Dans la région, des milliers de familles vivent de la mer, mais aussi de plantation de noix de coco. Les touristes en sont des grands consommateurs, notamment autour de l'église Saint-Benoît datant du XVIIIe siècle. C'est l'altercation incontournable de la région. Elle fait face à la plage de Carneiros, l'une des 15 plus belles de la planète selon les guides touristiques. On y vient pour célébrer l'amour les pieds dans le sable. La côte de Corail est un paradis pour les voyageurs en quête de déconnexion. Mais elle a maintenant un défi à relever : continuer de faire rêver sans pour autant perdre son authenticité. TF1 | Reportage I. Piponiot, V. Rimbaux, L. Doubroff