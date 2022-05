Bientôt débarrassés des mots de passe ?

Pour ouvrir la page d'accueil de votre ordinateur ou pour accéder à vos applications sur votre téléphone, tout commence par une série de lettres ou de chiffres ou parfois les deux ensembles. Un code qui varie parfois en fonction des sites Internet. Chaque Français posséderait une centaine de mots de passe. Le plus utilisé sont "un deux trois quatre cinq six". Pour les retenir, chacun a sa méthode et ses astuces. "J'ai fait une liste dans mon téléphone pour chaque application", fait savoir une adolescente. D'autres préfèrent tout noter sur des feuilles et les ranger en lieu sûr. "Mes mots de passe, je les écris sur un bout de papier puis après, je le mets dans un coffre-fort", déclare un autre. Apple, Microsoft et Google se sont mis d'accord et souhaitent tout changer. Finis les mots de passe pour se connecter. La technologie envisagée est la double identification. Les mots de passe seront remplacés par une clé numérique activée par les empreintes digitales, par une reconnaissance faciale, ou par sms. Les gagnants de cette petite révolution numérique seraient les sites de commerce en ligne. Pour les experts, les mots de passe sont des freins à l'achat. Les supprimer, c'est faciliter les ventes. Des nouveaux moyens de connexion, annoncés plus rapides et sécurisés, pourraient être mis en place au cours de l'année prochaine. T F1 | Reportage L. Romanens, S. Maloiseaux, M. Poujol, O. Cresta, Y. Touafik, N. Benisti