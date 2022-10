Carburants : plus de soucis à la pompe ?

Depuis plus de trois semaines, aucun camion ne passe les barrières de cette raffinerie à Gonfreville-l'Orcher en Seine-Maritime, l'un des deux derniers sites pétroliers encore bloqués en France. Alors, pour compenser, il a fallu importer depuis l'étranger deux fois plus de carburants, en deux semaines arrivés par bateau ou en train. Comme l'explique Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C). Mais malgré une amélioration de la situation, des difficultés subsistent dans trois régions. En Auvergne-Rhône-Alpes, une station sur quatre manque encore d'au moins un carburant selon le gouvernement, de même en Île-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a pas d'inquiétude en revanche si vous partez en vacances. Seules quelques stations-service d'autoroute en rencontrent des difficultés d'approvisionnement en essence. Mais sur l'ensemble du réseau, près de 90 % des pompes ont du carburant en stock. Et elles seront même servies en priorité pour éviter la panne sèche sur la bande d'arrêt d'urgence. "Les stations autoroutières sont sous contrat notamment avec les exploitants des autoroutes et ont des missions de quasi service public. Elles sont donc tenues d'avoir des réapprovisionnement contractuels plus soutenus que d'autres stations-service", précise encore Frédéric Plan. Preuve de l'amélioration de la situation, le gouvernement a levé le rationnement à la pompe. La limite des 30 litres par automobiliste est terminée. Et les professionnels du secteur anticipent un retour à la normale d'ici dix jours. TF1 | Reportage M. Desmoulins, J.S. Audemard, X. Thoby