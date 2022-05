Cold case résolu : a-t-on à faire à un tueur en série ?

Près de 36 ans après les faits, les souvenirs ressurgissent. À Pontcharra, les aveux du meurtrier de la jeune mère de famille replongent la commune dans cette époque marquée par plusieurs disparitions. Qui est Yves Chatain, le meurtrier présumé de Marie-Thérèse Bonfanti ? À 56 ans, il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. La semaine dernière, il a avoué avoir étranglé la mère de famille en 1986, avant de cacher son corps dans la forêt. L'ombre d'Yves Chatain plane aussi sur d'autres affaires non élucidées. En Isère, plusieurs dossiers pourraient être rouverts. En 1981, le corps d'une secrétaire est retrouvé. En août 1984, deux auto-stoppeuses Belges disparaissent dans un rayon de 20km autour de Pontcharra. Mai 1985, une étudiante qui faisait du stop disparaît. Aujourd'hui, la justice s'interroge et envisage de nouvelles investigations autour de ces disparitions mystérieuses. En attendant ces nouvelles enquêtes, l'avocat de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti en est convaincu. Il estime qu'Yves Chatain est un tueur en série, avec un mode opératoire précis. Contactés, les avocats d'Yves Chatain n'ont pas souhaité s'exprimer. L'ADN du meurtrier présumé de Marie-Thérèse Bonfanti est sans doute la clé de ces disparitions mystérieuses en Isère. T F1 | Reportage R. Maillochon, F. Jolfre