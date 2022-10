Comment le tacos a conquis la France ?

Une grande tortilla, de la viande, une grosse poignée de frites, une sauce fromagère, pliage, le tout saupoudré d'Emmental, bien loin du mexicain, c'est le tacos à la française. Et ce n'est pas très cher. Le menu tacos avec boisson coûte moins de 10 euros. Riad Dhaouadi, directeur associé chez Chamas Tacos, a flairé le bon filon. En 2014, cet entrepreneur français ouvre son premier fast-food. En ce moment, il existe une soixantaine un peu partout en France. Chaque année, son chiffre d'affaires grimpe de 20 %. Il rêve d'international, mais la partie n'est pas gagnée. Tandis qu'en France, des centaines de fast-food de ce genre font leur apparition. La star des réseaux sociaux, c'est le taco mexicain. Une petite tortilla de maïs, des légumes, de la viande et un peu d'épice. Ce marché, Luc Sananes, co-fondateur de Jajaja, veut s'en emparer. Ce Français vient de lancer une marque de produit mexicain fabriqué en France. Tortilla, sauce mexicaine à base de moutarde de Dijon, ces produits sont vendus dans une quarantaine de supermarchés parisiens. Une tendance culinaire de plus ne plus appréciée en France. Une personne sur deux achète de la nourriture mexicaine au moins une fois par an. TF1 | Reportage C. Casanova, K. Betun