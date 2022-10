Cuisson passive : de réelles économies à la clé

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les pâtes. Dans un guide de cuisson, on a fait place à une nouvelle méthode. Au programme, deux minutes de cuisson et c’est tout. Il faut couper les plaques. Ce guide, c’est le dernier rebondissement d’une saga italienne lancée par un prix Nobel et qui avait déchaîné les passions. Nous avons voulu essayer avec un professionnel. Il laisse ses pâtes deux minutes dans l’eau bouillante, puis coupe ses plaques pour les dix minutes suivantes. On continue l'expérience avec des œufs durs, cela tombe bien, Sébastien Devos est champion du monde d'œuf mayonnaise. Deux minutes à ébullition, puis la chaleur de l’eau suffira. Dix minutes suffisent donc, le même temps que pour la cuisson classique. Et pour la viande, le défi c’est de couper le four. Quinze minutes dans la chaleur du four éteint suffit. La cuisson lente fait ses preuves. Mais alors, au-delà du goût, tous ses efforts en valent-ils la peine ? Nous avons fait quelques calculs. Au tarif actuel de l’énergie, couper son four une heure vous fera économiser treize centimes. Pour une durée de cuisson de pâte, couper les plaques, c’est un centime d’économie. La cuisson passive n’est pas une recette miracle pour le porte-monnaie. C’est une petite contribution pour la planète qui peut faire ses preuves en cuisine. TF1 | Reportage L. Poupon, I. Rachati, P. Marcellin