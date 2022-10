Dark kitchen : l’envers du décor

Pour la livraison d'un repas à la maison en 15 minutes, il faut commander sur des plateformes comme Deliveroo, Just Eat et ou Uber Eats. Les menus sont souvent concoctés dans des cuisines de l'ombre. Ils n'ont pas besoin de CAP ni de formation, d'attendre de longs mois ni d'investir beaucoup d'argent. Dans un quartier résidentiel à Toulouse, on aurait pu installer un resto traditionnel, mais à la place, on trouve une dizaine de cuisines, asiatique, brésilienne ou encore des spécialités à base de cordon bleu. Sans les livreurs et leurs cadences souvent infernales, il n'y aurait pas de Dark kitchen. Le marché est porteur. Pour installer une cuisine, c'est le même principe qu'une location meublée. Comme l'explique Éric Descargues, cofondateur de "Popafood" (Dark kitchen) à Toulouse (Haute-Garonne). Les clients commandent leur repas via une application sur son smartphone, soit directement devant une borne. Dans toutes les grandes villes de l'Hexagone, les Dark kitchen investissent de plus en plus les commerces traditionnels pour les transformer radicalement. Mais le secteur est-il rentable ? D'après Bercy, il faudrait que le panier moyen soit de 50 euros. Or, actuellement, il est à 25 euros. En banlieue parisienne, comment certains Dark kitchen font tout pour augmenter les cadences en vue d'avoir plus de quantité ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. X. Ménage, O. Cresta