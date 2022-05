Disparition : ils cherchent leur frère depuis 39 ans

Depuis 39 ans, Jérôme et Virginie espèrent un signe de vie de leur frère Ludovic. Ils vivent depuis avec des souvenirs. Ludovic a été enlevé en pleine rue le 17 mars 1983. Ce jour-là, en fin d'après-midi, Ludovic et ses deux autres frères sortent faire une course. Ils sont à 200 mètres de chez eux quand un homme les interpelle. Il prétend avoir perdu son chien. Deux groupes se forment. Jérôme et son plus jeune frère partent d'un côté, l'homme et Ludovic de l'autre. On ne le reverra plus jamais. "J'ai laissé partir mon frère et s'il n'est pas là, c'est un peu à cause de moi", s'est confié Jérôme, tout ému. Police et gendarmerie déploient d'importants moyens, avis de recherche, audition, battue, portrait robot, mais aucune piste n'aboutit. Où est Ludovic ? Pourquoi a-t-il été enlevé ? Ces questions restent sans réponse. Il faut dire qu'à l'époque les techniques d'enquête n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Plusieurs fois, la justice voudra fermer ce dossier, mais la famille s'accroche. Récemment, ils ont revu les juges. Avec leur avocat, ils ont un nouvel espoir que le pôle cold case, créé en mars, est entièrement dédié aux affaires non élucidé et récupère leur dossier et relance l'enquête. Virginie veut toujours croire qu'un jour qu'ils sauront ce qui s'est passé. Ludovic aurait aujourd'hui 45 ans. Et sa famille se battra jusqu'au bout pour que jamais, son histoire ne tombe dans l'oubli. TF1 | Reportage A. Guillet, M. Bajac, D. Pires