Écosse : l’île du tweed

Face à l'Atlantique, posée sur l'île de Harris, on aperçoit une petite cabane balayée par le vent. Dans cet endroit, Donald John, 67 ans, pédale inlassablement sur sa vieille machine. Il avait 16 ans quand son père lui a appris à positionner chaque bobine, chaque fil afin qu'apparaisse le motif désiré. À cette époque dans les années 60, chaque maison de l'île avait sa machine à tisser. "Ça ne peut pas être fait autrement. Ça doit être fait par le tisseur à la main et dans la maison du tisseur. Ça veut dire que ça ne peut pas être une production industrielle, ça ne peut pas être fait ailleurs dans le monde", nous a confié Donald. Voilà ce qui fait aujourd'hui encore la renommée du Harris tweed. Les plus grandes marques sont venues s'approvisionner dans ce petit hameau du bout du monde. Le tweed est intimement lié à la dureté de la nature, celle de l'île de Harris. Au XIXe siècle, les paysans écossais portent ce tissu épais et solide pour se protéger du froid, du vent et de la pluie. Une étoffe qui est faite uniquement de laine dans un pays qui n'en manque pas. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, R. Reverdy