Les animaux camelots d’Internet

Leurs noms ne vous diront peut-être rien, mais sur les réseaux sociaux, ils sont suivis par plus de 50 000 abonnés. Derrière ce compte, Laura Fitamant, étudiante de 21 ans. Cet après-midi : séance photo pour une marque d'accessoires canins. Après une heure de shooting, place aux retouches photos. Laura Fitamant n'en vit pas encore, mais une fois la photo postée, la marque lui versera 600 euros. La plupart de ses partenariats sont gérés par une agence d'animaux, comme de vrais mannequins. Sur les réseaux, plus de trois propriétaires sur dix consacrerait un compte à leur animal. Ce chien, par exemple, est suivi par plus de 9 millions de personnes, c'est trois fois plus que l'acteur Omar Si. Le plus étonnant, c'est ce hérisson ou cet alpaga. Pourquoi sommes-nous tant attirés par ce genre de vidéos et photos, la réponse est en fait cérébrale. Dans cet appartement parisien, c'est le casting, non pas pour une marque de croquette, mais pour une agence immobilière. Parmi les candidats, on trouve ce bulldog français de 4 ans, accompagné de sa maîtresse Hélène, tous les deux sont venus de Valenciennes. Le verdict sera rendu dans quelques jours. Le vainqueur, lui, devra poser pendant plus de trois heures, avec à la clé une récompense de 500 euros. T F1 | Reportage C. Ebrel, N. Pellerin