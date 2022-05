Les mythiques taxis jaunes new-yorkais menacés ?

Dans les films et séries à New York, c’est l’embouteillage, ils sont partout. Mais à cause de la pandémie, seuls 8 000 des 13 500 taxis jaunes sont en service. À certaines heures, il est très difficile d’avoir un taxi dans cette ville américaine. Steven Zhi, chauffeur de taxi new-yorkais, reprend peu à peu le cours normal de son métier, avec le retour des travailleurs aux bureaux et des touristes. Mais la pandémie a été très difficile. “Il fallait continuer à payer la licence, toutes les semaines, même si vous ne travaillez pas. On essayait de survivre en prenant des petits boulots à côté, des petits travaux dans les maisons. Mais là, on est tellement content de retravailler et que ce soit comme avant”, confie-t-il. Si Steven s'en sort, nombreux ont quitté la profession ou la ville. Certains sont tombés en dépression. Neuf chauffeurs se sont même donné la mort. Le confinement, mais aussi la concurrence des VTC sont en cause. En plus, les tarifs n’ont pas augmenté depuis dix ans. Les chauffeurs multiplient alors les manifestations comme l'explique Bhairavi Desai, présidente du Syndicat des taxis new-yorkais. Au siège du syndicat, la salle d’attente est encore bien remplie. Depuis la pandémie, on compte 35 % d’adhésion supplémentaire, 7 000 membres en plus. C'est notamment le cas d'Assi Adopo qui vient se renseigner sur des aides post-covid, après avoir failli tout arrêter. Retrouver la suite dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, J. Asher, A. Ponsar