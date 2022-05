Les "Top Gun" du Charles de Gaulle

À gauche, c'est Tom Cruise, pilote de compétition du cinéma américain, à droite c'est le capitaine de frégate, Edgard Chalret du Rieu. D'un côté, on trouve des cascades aériennes impressionnantes tandis que de l'autre côté, c'est le quotidien intense, mais moins rocambolesque d'un pilote de la marine nationale. Nous nous rendons sur le porte-avions Charles de Gaulle où officie le capitaine. Comme tous ses collègues, il a vu le premier "Top Gun" sorti en 1986. Dans la réalité, chaque mission demande des heures de préparation et chaque pilote doit s'équiper sérieusement. C'est un événement qui n'arrive pas que dans les films et le danger existe dès le catapultage. Nos pilotes s’apprêtent à quitter le porte-avions. La piste mesure de 75 mètres de long. Ils sont aidés par un système de propulsion. Alors, les pilotes encaissent une accélération très forte. En vol, leurs misions sont plus ou moins éprouvantes : simple repérage ou destruction de cibles, mais aussi des combats au sol ou dans les airs. Et lorsque la mission s'achève, il faut encore rentrer, retrouver le porte-avions. À l'heure convenue et accepter de n'avoir que 195m de piste pour se poser. Sur le Charles de Gaulle, les officiers d'appontage se préparent à les assister. C'est un métier d'élites exigeant, mais pas vraiment du cinéma. Ils ne sont qu'une cinquantaine de pilotes dans la marine française. T F1 | Reportage S. de Vaissière, N. Clerc