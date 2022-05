Livraisons : vos voisins s'occupent de tout !

Sa cuisine s'est transformée en standard téléphonique, son salon en entrepôts. Depuis un an, Aurore réceptionne les colis de ses voisins lorsqu'ils sont absents. Elle récupère aussi les parquets que lui confient ses voisins pour les déposer à la poste. "J'ai trouvé ça assez pratique de déposer mon colis directement chez mon voisin. Ça m'évite de faire le déplacement à un autre point relais", confie un jeune homme. Depuis le mois de septembre, elle a reçu ou envoyé 621 colis. C'est sur une application que ses voisins ont pu la trouver gratuitement et faire appel à ses services. Aujourd'hui, 600 particuliers en France, répartis dans 473 villes, font partie du réseau. Et pour leur porte-monnaie, c'est un plus. "Je touche entre 120 et 160 euros par mois", fait savoir Aurore. C'est aussi une respiration dans sa journée puisqu'elle télétravaille depuis près de deux ans. "Ça me permet de voir des gens en vrai, de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés, soit par le travail, soit par les autres cercles, familial et autres", s'exprime la mère de famille. TF1 | Reportage A. Mayer, S. Humblot, C. Chevreton