Maisons neuves : les Français n’ont plus de moyen

Depuis un an, Paul et Mélodie rêvent de faire construire leur maison, mais le cap est difficile à passer. Dans une agence, les prix des maisons neuves ont en effet augmenté de quinze à 20%. Ce qui a pour conséquence l'effondrement des ventes. Alors, comment expliquer la hausse des prix des maisons individuelles ? Pour le comprendre, un constructeur nous emmène dans un pavillon témoin. En un an, son prix est passé de 180 000 à 200 000 euros. En cause, les prix des matériaux sont en hausse de 30%. Et pour ne rien arranger, de nouvelles normes énergétiques obligatoires engendrent lors de la construction un surcoût de 6%. Alors, pour ce constructeur, il n’y pas d’autres choix que de s’adapter. Et lorsque les prix des maisons n'effraient pas les acheteurs, ce sont parfois les banques qui douchent leurs espoirs. “À cause de la hausse du taux de crédit, on peut emprunter moins ou plus cher. Et résultat, on n’arrive plus à faire rentrer dans la capacité d’emprunt les projets de construction de maisons neuves. Avec en plus, des banques qui sont plus prudentes. Cela fait une hausse des refus pour ce type de projet”, explique Sandrine Allonier, directrice de la communication et porte-parole de Vousfinancer. Aujourd’hui, près d’un crédit immobilier sur deux est refusé par les banques. TF1 | Reportage M. Alibert, C. Chevreton, H. Villate