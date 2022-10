Meurtre à Nantes : le quartier se mobilise

C'est une double enquête rarissime, après le meurtre d'une mère de famille dans un quartier de Nantes en Loire-Atlantique. Dimanche matin, Nadia Assad, 47 ans, est retrouvée morte près d'un arrêt de bus. Son corps est frappé de 23 coups de couteau. Choqués, ses proches vont mener leur propre enquête, en commençant leur recherche autour de l'arrêt de bus. Ils se font remettre de force les images de vidéosurveillance d'un garage et repèrent dessus une Peugeot 308 blanche. Les habitants font alors du porte-à-porte dans les rues voisines pour savoir à qui appartient cette voiture. Lundi matin, ils retrouvent le suspect et filment cet interrogatoire improvisé. Interpellé par la police, l'homme en question passe aux aveux quelques jours plus tard. Quand le quartier fait le travail des forces de l'ordre, les riverains sont partagés et confient un sentiment d'impuissance. Pour Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes, cette enquête parallèle présente un risque, celui de parasiter le travail de la justice. Les funérailles de cette mère de famille se tenaient jeudi. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant la mosquée. Cette affaire de meurtre s'ajoute au climat d'insécurité grandissant à Nantes (Loire-Atlantique). Le suspect, lui, risque la réclusion criminelle à perpétuité. TF1 | Reportage J. Garro, E. Fourny