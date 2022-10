Orage à Orly : l’avion sort de la piste

Sans la moindre appréhension, Sandrine Lacombe, passagère du vol Rodez-Orly, s'apprête à prendre son vol retour à Orly. Le vol était vendredi et elle n'est pas près de l'oublier. Le Rodez-Paris de 18h15 a fini sa course dans les hautes herbes, à un peu plus de 300 mètres de la piste d'atterrissage. "On a déjà eu peur au moment de l'atterrissage avec cet orage et ces turbulences. Puis nous arrivons enfin au sol, mais l'avion ne s'arrêtait jamais. Elle gardait la vitesse, a commencé à chasser l'arrière de l'avion, chassé à droite, à gauche, ensuite, fin de piste. On a continué, on a terminé notre course dans les champs", témoigne-t-elle. À bord de ce vol commercial, 39 passagers, dont la ministre Caroline Cayeux que l'on voit dans la vidéo en tête de cet article à sa sortie de l'avion. "Plus de peur que de mal" a d'ailleurs tweeté l'ancienne maire de Beauvais. Aucune égratignure, mais une belle frayeur pour tous les passagers. Au moment d'amorcer la descente, en plein orage, le commandant de bord leur annonce un atterrissage sportif. Effectivement, sur la piste, les témoins décrivent un phénomène d'aquaplaning bien connu des automobilistes. Mais un facteur a peut-être également joué. "Quand un avion arrive avec des conditions météo qui sont très mauvaises une partie de l'atterrissage se fait à vue. Les pilotes donc doivent voir la piste. S'ils la voient mal, ils auront du mal à anticiper la longueur et peut-être, ils vont manquer quelques mètres pour permettre un atterrissage en toute normalité", explique Caroline Bruneau, journaliste au magazine "Aerospatium". Les pilotes s'entraînent régulièrement à atterrir sur un tarmac détrempé. Mais ça n'empêche pas les sorties de pistes. Il y a un mois, à l'aéroport de Montpellier, un Boeing de fret a fini sa course dans l'étang après avoir lui aussi essuyer une météo capricieuse. TF1 | Reportage H. Dreyfus, R. Roiné