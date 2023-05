Portugal : il découvre un dinosaure dans son jardin !

Pour les paléontologues, cette cage thoracique est la découverte d'une vie. Lorsqu'ils ont tourné ces images, ils ne savaient pas encore à quel animal appartenaient ces os. Seulement qu'ils n'avaient jamais rien déterré d'aussi gros. Tellement grand qu'il aura fallu la force de sept hommes pour déplacer cette cote de quelques mètres. Joël Silva, le propriétaire du terrain, est à l'origine de cette fouille hors normes. C'est en lançant la construction d'un cabanon au fond de son jardin qu'il est tombé sur l'inimaginable. Joël fait alors appel à une équipe de scientifiques. Après plusieurs semaines de fouilles, ils livrent leur verdict. L'animal qui a reposé ici durant 150 millions d'années appartenait à la famille des sauropodes, autrement dit, les dinosaures au long cou. C'était un herbivore aux dimensions titanesque : 25 mètres de long, 12 mètres de haut. Pratique pour aller chercher les meilleures feuilles tout en haut des arbres. Cette excavation inespérée, Francisco Ortega et Pedro Mocho y ont participé. Dans leur laboratoire, ils nettoient et étudient les restes d'autres dinosaures. Aujourd'hui, ils sont formels, les os trouvés au Portugal sont hors catégorie. Des spécimens similaires ont déjà été retrouvés en Amérique. Une preuve de plus pour les paléontologues que les États-Unis ont un jour été nos voisins. Joël n'a toujours pas construit son abri de jardin. Les fouilles pourraient reprendre d'ici quelques mois pour tenter de compléter le squelette du titan de Pombal. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévêque