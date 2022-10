Poubelles : bientôt la fin du ramassage devant ma porte ?

Vous ne serez bientôt plus réveillé par leurs bruits tôt le matin. Les camions ne passeront plus devant vos portes. Il faudra se déplacer jusqu'à des bornes de tri pour jeter ses déchets à raison d'un dépôt pour 150 habitants, selon les premières estimations. Une nouvelle qui ne plaît pas à tout le monde. Pour le gestionnaire des déchets, limiter les déplacements de camions, c'est diminuer les dépenses et donc les impôts des habitants qui devraient encore augmenter dans les années à venir avec la hausse des taxes. Car chaque sortie de camions coûte au moins 1 000 euros. "On demande un effort aux administrés pour amener leurs déchets sur des points d'apport volontaire. Avec ces économies-là, on finance quoi ? La stabilité de la fiscalité", dit Sylvain Guinaude, président du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Libounais Haute Gironde. Ces quelques îlots sont aussi plus écologiques. Installés il y a 5 ans dans le centre de Coutras, le bac des déchets recyclables fait cinq mètres cubes. Il est vidé chaque semaine. Pas de quoi convaincre le maire qui a lancé une pétition. "La problématique, c'est, j'arrive avec des sacs beaucoup plus gros et les laisse autour des containers. Et donc la commune est obligée de retraiter ce déchet, puisque évidemment, on ne veut pas laisser du dépôt sauvage toute la journée", explique-t-il. À l'heure actuelle, installé dans cinq centres-villes girondins, le dispositif devrait être étendu aux 137 communes du nord de la Gironde sur les trois prochaines années en zone urbaine comme rurale. TF1 | Reportage S. Petit, C. Devaux