Pourquoi les souvenirs de vacances coûtent-ils plus cher ?

Les vacances se terminent, mais pour les prolonger un peu à la maison, rien de mieux qu'un joli souvenir. Magnettes, boules à neige, bols, et autres gadgets, ... Eux non plus n'échappent pas à la hausse des prix. C'est le cas par exemple à la boutique des souvenirs Capcado à Biscarrosse (Landes). Des augmentations ciblées ont été décidées sur quelques articles pour compenser une forte hausse du coût des marchandises. Elles ont augmenté de 30% en un an. Ces objets viennent bien souvent de Chine où les confinements stricts et la crise sanitaire ont provoqué la flambée du prix des transports vers l'Europe. Et ce n'est pas le seul problème. Les boutiques de souvenirs subissent également la hausse du coût des matières premières. Par exemple, planches en bois ou porte clé en métal, Dominique Ginoux, la gérante de Kdo Plage à Biscarrosse, les paie plus cher aux fournisseurs. Elle a pourtant décidé de ne pas augmenter ses tarifs. Malgré un budget limité, des clients ont choisi de se faire plaisir. Les hausses de prix, les commerçants espèrent qu'elles ne gâcheront pas la saison. Après deux années de Covid, de nombreux touristes sont attendus cet été 2022. T F1 | Reportage A. Cazabonne, C. Brousseau.