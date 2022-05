Restauration rapide : les nouvelles recettes

Dans cette nouvelle halle gourmande, en plein cœur de Lyon (Rhône), la restauration rapide ne se limite plus aux pizzas et aux burgers. Il y a aussi des spécialités chinoises, thaïlandaises ou encore libanaises. Des plats que beaucoup ne connaissaient pas encore dans cet endroit, il y a quelques mois. Yuxin Sun, fondatrice de "Lady Bao", propose ces petites brioches fourrées à la viande ou aux légumes. C'est le seul produit à sa carte. Elle est vendue à 3,50 euros l'unité. Une stratégie, selon elle, bien plus intéressante qu'un restaurant traditionnel. Elle peut acheter les ingrédients au meilleur prix. Et l'effet curiosité fonctionne. Les onze stands installés font déjà le plein avec plus de 2 000 clients chaque jour. Au départ, la street food était plutôt américaine, anglaise. Aujourd'hui, on a ce mélange de cultures, de cuisines que les gens apprécient. La restauration rapide ne connaît pas la crise. Pour cause, la France comptait 44 000 établissements avant le covid. C'est aujourd'hui 49 600. Un secteur florissant qui est aussi en train de monter en gamme. Cette enseigne de burgers, par exemple, n'hésite pas à mettre du camembert sur ses steaks. Cette stratégie fait la différence face au fast food classique, comme l'explique Rémy Bouffier, directeur des achats aux "Burgers de Papa". Et à chaque nouvelle recette, l'entreprise fait même appel à un chef cuisinier. L'objectif est de trouver un compromis entre la restauration rapide et la haute gastronomie. Et cette collaboration se ressent dans les prix des menus. TF1 | Reportage V. Dépret, C. Moutot