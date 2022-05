Sourire royal : Elizabeth II apparaît en public

Une reine victorieuse, souriante, en pleine forme. C'est l'image du jour pour les Britanniques. Personne ne s'y attendait. Mais elle était venue voir son cheval remporter une compétition au Windsor Horse Show. Un événement équestre immanquable pour elle. Arrivée en voiture, elle a pu s'échanger avec ses sujets et même esquissé quelques pas à l'aide d'une canne. Trois jours après avoir délégué le discours du Parlement à son fils à cause de sa mobilité, sa présence à cette compétition équestre rassure les sujets. La reine a en effet toujours aimé les chevaux. Elle était la cavalière elle-même jusqu'à plus de 90 ans. Elle a même posé avec eux pour son 96e anniversaire. Elizabeth II possède plus de 100 chevaux, dont 14 participent en ce moment au Windsor Horse Show. Le dernier déplacement de la reine datait de fin mars, lors d'une messe en hommage à son époux. À l'approche du week-end du jubilé dans moins de trois semaines, la voir à nouveau est de bon augure. La Nation se prépare et vient même d'apprendre quel sera le dessert officiel des célébrations. À l'issue d'un concours de pâtissiers amateurs, c'est un pudding citron amaretti qui l'a emporté sur 5 000 compétiteurs. La recette est disponible pour tout le monde sur Internet. Le but est d'être prêt pour le dimanche 5 juin. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges