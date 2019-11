Un an des gilets jaunes : des dégâts considérables sur la place d'Italie

Le premier anniversaire des gilets jaunes a viré à la catastrophe. Des casseurs ont infiltré les manifestations et ont causé de nombreux dégâts sur leurs passages, notamment sur la place d'Italie. Tout autour, les commerces, les bistrots ou encore les banques ont vu une nouvelle fois leurs vitrines éventrées. Le monument dédié au Maréchal Juin a été également vandalisé. Dans la matinée du 17 novembre 2019, la peur et la colère prédominaient chez les riverains et les élus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.