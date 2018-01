Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

The Voice, la plus belle voix saison 7 revient dès le samedi 27 janvier à 21h sur TF1. Une saison riche en nouveautés vous attend : un nouveau quatuor de choc, de nouvelles étapes de sélection, une bataille des coachs des plus renversantes, des talents toujours plus surprenants et une expérience interactive captivante.

PASCAL OBISPO, UN NOUVEAU COACH POUR LA SAISON 7

La famille des coachs s’agrandit et accueille un des plus grands auteurs-compositeurs et interprètes de la chanson française : Pascal Obispo. 25 ans de carrière, près de 5 millions d’albums vendus, 50 tubes à son actif dont Lucie, Fan, Tombé pour elle, Millésime, L’important c’est d’aimer… Pascal Obispo est un artiste incontournable de la scène française au palmarès exceptionnel. Egalement créateur et producteur qui n'hésite pas à mettre son talent au service des autres, ce faiseur de tubes a écrit et réalisé des succès pour les plus grands : Johnny Hallyday, Florent Pagny, Michel Delpech, Zazie, Lionel Richie, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Natasha St-Pier ou encore Patricia Kaas et Calogéro. Ce nouveau coach va désormais prodiguer de précieux conseils aux talents de "The Voice". Aux côtés de ses amis Florent Pagny, Zazie et Mika, ces 4 coachs vont transmettre leur expérience et leur savoir-faire aux nouvelles Voix de demain.





DE NOUVELLES ÉTAPES DE SÉLECTION

Pour cette nouvelle saison, la mécanique de sélection se renouvelle avec un système plus efficace que jamais :

- Toujours "les Auditions à l’aveugle" mais plus addictives avec des talents aux univers riches et différents, une playlist renouvelée et une réalisation encore plus intuitive.

- Ensuite, place à "l’Audition finale", une épreuve inédite qui doit permettre aux talents de mieux se révéler ! Chaque talent aura "carte blanche" pour séduire son coach une seconde fois. Seule consigne : surprendre et proposer une facette radicalement différente de sa personnalité artistique. Le talent devra proposer une ou plusieurs chansons à son coach, et ce dernier fera le choix final. En plateau, le coach définira 3 talents de son équipe et les 3 chansons s’enchaîneront comme un medley avec une mise en scène différente pour chacun. Le défi est de taille puisqu’il n’en restera qu’un sur chaque trio pour continuer l’aventure.

- "Les duels" est une nouvelle épreuve pour les talents qui est la porte d’entrée pour les shows en direct. Seuls les meilleurs accèderont à cette ultime épreuve ! C’est quitte ou double puisqu’il n’y aura pas de seconde chance, ni de vol de talents.

- Enfin, "les grands shows en direct" durant lesquels les coachs et les téléspectateurs pourront voter pour leur talent préféré.





UN CASTING 5 ETOILES

Cette saison encore, le casting offre une large palette de talents venus de tous les coins du monde et d’ailleurs, de tous âges et de tous styles se confrontant à tous les genres musicaux : pop, variété française, électro, folk, rock, lyrique, blues, urbain… Un casting éclectique qui réserve bien des surprises tant au niveau des voix que des chansons et emmènera les téléspectateurs et les coachs dans des univers singuliers et inédits !





UNE OFFRE DIGITALE COMPLÈTE

Sur MYTF1, retrouvez l’offre à la demande multi-écrans de TF1 la plus complète : nombreuses vidéos bonus exclusives, extraits en avant-première, l’intégralité des prestations, des moments les plus drôles, émouvants ou insolites, les replays... Suivez toute l'actualité de "The Voice" sur MYTF1, ainsi que sur tous les réseaux sociaux sur lesquels des contenus spécifiques seront offerts aux internautes. Retrouvez chaque semaine des "covers exclusives" de tous les talents dans la "VOX".





Découvrez tout de suite le making-of de la bande annonce dans la vidéo ci-dessous !