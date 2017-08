Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Savoir honorer et rendre hommage à ses racines, c’est important. Pour Monica, c’est du côté de l’Arménie qu’il faut regarder. La jeune fille de 13 ans chante depuis ses trois ans et chante surtout tout le temps ! Véritable autodidacte, elle est fan de Charles Aznavour, Arménien comme elle. « Je veux que mon pays soit fier de moi », confie-t-elle.

Fan des chanteuses à voix comme Céline Dion ou Lara Fabian, c’est vers le répertoire de Withney Houston que Monica s’est tournée pour tenter de convaincre les coachs. Sous les yeux de sa famille, elle remplit le contrat à la perfection. Plus la chanson avance, plus les coachs sont sous le charme. Grâce à une interprétation puissante et juste, Monica récolte facilement trois buzz et n’a plus qu’à choisir.

Pour prendre sa décision, alors que les trois coachs la veulent absolument dans leur équipe, Monica va suivre son cœur et choisir Patrick Fiori, premier des trois coachs à s’être retourné. « J’ai rarement entendu des voix comme la tienne », avoue-t-il d’ailleurs. Un choix approuvé par sa famille que la jeune fille confesse porter toujours « dans son cœur ». Du coup, les comptes sont à nouveau équilibrés. Chaque coach a désormais deux talents dans son équipe.