Cette saga nous raconte la naissance d'un véritable mythe de la musique : Elvis Presley, The King ! Vous saurez tout sur son histoire tumultueuse, de ses débuts modestes à son ascension fulgurante. Elvis : une étoile est née (Jonathan Rhys Meyers ) nous plonge dans les coulisses de la vie du King, de son règne absolu et de sa mort prématurée dans un tourbillon de drogues et de gloire... Retrouvez ses plus grands classiques dont Don't Be Cruel, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, Are You Lonesome Tonight ?, Surrender... Entrez dans la légende incarnée par Jonathan Rhys Meyers (The Tudors)